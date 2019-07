Le CHB a amorcé son redressement

Le Centre hospitalier de Bienne redresse la barre. Le CHB a fait le point jeudi sur l’année écoulée. En 2018, 72'476 patients ont été traités dans l’établissement, c’est 800 de plus que l’année précédente. En raison de l’augmentation des charges d’exploitation, le résultat global s’est soldé par une perte de 9 millions de francs. Un déficit sur lequel pèse aussi la perte annuelle d’Ambulance Région Bienne SA. Malgré le déficit, le CHB tire un bilan réjouissant de l’année écoulée. Son directeur, Kristian Schneider, souligne que le cap a été rectifié avec succès et que les perspectives pour 2019 confirment la tendance. « Nous sommes sur la bonne voie et nous devrions atteindre l’équilibre financier normalement en 2020 ».





Des projets sur la table

Le CHB a par ailleurs fait le point sur les dossiers en cours. Les travaux du nouveau centre de santé ambulatoire à la gare sont en cours et l’inauguration devrait avoir lieu à l’automne. Autres projets : la mise en place de services psychiatriques d’urgence en 2020, l’extension de la gériatrie, le renforcement de l’offre diabéto-endocrinologie et l’extension de la chirurgie du dos.

Concernant le projet de construction d’un nouvel hôpital à Bienne, des négociations sont toujours en cours. Le CHB devrait dévoiler l’emplacement choisi d’ici début septembre. /mdu