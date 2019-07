Les chercheurs en herbe sont en vacances

Plus de 20 classes d’école situées sur le territoire du Parc Chasseral ont pris part au programme Graines de chercheurs. Les plus de 400 élèves ont étudié l’une des quatre thématiques proposées – verger, hirondelles, paysage ou énergie – et mené diverses opérations concrètes. En cette fin d’année scolaire, ils ont pu montrer le travail accompli à leurs congénères, à leurs parents ou aux autorités de leur village lors de restitutions colorées et animées. Ces actions ont pour but de sensibiliser le public à notre impact sur l’environnement. Elles permettent aussi un engagement pour un avenir durable. /comm-anl