Perturbations ferroviaires levées

Les voyageurs en train ont dû adapter leurs trajets en ce vendredi. Les rames n'ont plus circulé sur la ligne Bienne-Sonceboz-Sombeval. Les trains régionaux ont été supprimés entre Bienne et Sonceboz-Sombeval. Les trains directs ne circulaient pas non plus entre Bienne et Péry-Reuchenette. Les passagers de Bienne pour La Chaux-de-Fonds ont dû voyager via Neuchâtel. Selon les CFF, un dégât sur la voie a causé les perturbations. Elles ont pu être levées à 11h10. Des retards et d'éventuelles suppressions sont toutefois encore possibles selon les CFF. /anl