« La Marchande » distinguée par l’Aide suisse aux Montagnards

L’Aide suisse aux Montagnards récompense un magasin de vente en vrac situé dans la région. La fondation a décidé récemment d’accorder un soutien financier de 13'000 francs à « La Marchande » à Saignelégier. L’argent servira à acheter divers équipements comme une nouvelle caisse enregistreuse qui sera reliée à une balance, de manière à donner aux clients la possibilité d’être autonome dans l’échoppe.

« La Marchande » a ouvert ses portes en avril 2017 sous l’impulsion de trois femmes : Claudine Donzé, Anne-Françoise Chappuis et Manu Schaffter. Le magasin a connu des débuts difficiles et a réorganisé son mode de fonctionnement avant de voir le succès arriver grâce au bouche-à-oreille. Dans l’interview ci-dessous, Claudine Donzé et Anne-Françoise Chappuis reviennent sur la création et la mise en place du projet. Anne-Françoise Chappuis explique, tout d’abord, comment est née l’idée de créer un magasin de vente en vrac :