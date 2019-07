Un ambassadeur de la damassine nommé Dick Marty

La damassine AOP dispose désormais d’un ambassadeur de renom. Dick Marty a été intronisé samedi à Porrentruy sur le site d’Ô Vergers d’Ajoie - Musée suisse des fruits et de la distillation. La cérémonie s’est tenue en présence de quelques producteurs. Le Tessinois, ancien président de l’Assemblée interjurassienne, devient ainsi le premier ambassadeur de la damassine. Dick Marty a évoqué « un signe d’amitié » et s’est dit très touché. Il a également salué « la saveur exceptionnelle de la damassine » qui représente « votre amour pour votre terre ». Dick Marty a ensuite planté un damassinier à proximité du musée à l’issue de la cérémonie et une plaque qui portera le nom du Tessinois sera installée prochainement.

Dick Marty a été choisi pour représenter le célèbre breuvage parce qu’il a fait preuve d’un « immense courage », a indiqué Michel Thentz. « Il a osé déclarer, dans une interview, qu’il préférait la damassine à une grappa tessinoise », a précisé, avec humour, le président du conseil de fondation d’Ô Vergers d’Ajoie - Musée suisse des fruits et de la distillation. Dans l’interview ci-dessous, Dick Marty explique, tout d’abord, ce que représente le fait d’être ambassadeur de la damassine AOP :