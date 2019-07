La première édition du Rockin Festival Jura a vécu

Dix concerts sur deux jours pour une fréquentation estimée à environ 1'800 personnes : la première édition du Rockin Festival Jura s’est tenue vendredi et samedi à Courrendlin, sur le site des installations sportives de l’école. La soirée de samedi a attiré plus de 1'000 personnes. L’affiche du festival comprenait quatre tribute bands, des groupes qui reprennent les titres de formations mythiques comme AC/DC, Deep Purple ou encore Bon Jovi. Des groupes jurassiens ont également foulé la scène. L’organisateur du festival, Edi Hirt, relève la bonne ambiance qui a régné durant la manifestation et les bons échos du public. Il se dit prêt à remettre ça l’an prochain, toujours à Courrendlin. /fco