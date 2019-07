Un dramatique accident dans le Jura

Un automobiliste a perdu la vie ce dimanche matin dans le canton du Jura. Les faits ont eu lieu vers 10h25 alors que l’homme circulait sur la route cantonale entre Bourrignon et Develier. L’automobiliste descendait de Bourrignon en direction de Develier lorsqu’il a quitté la route pour une raison médicale. Son véhicule est parti sur la droite dans une légère courbe à gauche, à la hauteur du chemin d’accès au restaurant de la Claude-Chappuis. Il a poursuivi sa course dans un pâturage avant de s’immobiliser contre un arbre. Le service ambulancier de l’Hôpital du Jura est rapidement intervenu et un hélicoptère de la REGA a également été dépêché sur place mais en vain. L’homme est décédé sur les lieux de l’accident.

A noter également que le CRISD – le Centre de renfort d’incendie et de secours de Delémont – s’est aussi rendu sur place pour sécuriser le véhicule en cause. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures entre Bourrignon et Develier à la suite de cet accident. /comm-fco