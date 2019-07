Un sentier nature autour de la libellule à Bellelay

Un nouvel instrument touristique pour Bellelay. Un sentier nature appelé « Libell’lay » est inauguré ce dimanche. Le projet est porté par la commune de Saicourt et par Jura bernois Tourisme. Le parcours mesure quatre kilomètres. Il présente une boucle avec départ et arrivée à la Maison de la Tête de Moine. Le sentier propose au public de découvrir l’ancienne tourbière de La Sagne, l’Etang de la Noz et la rivière de la Rouge-Eau. Il permet ainsi au public de connaître le site de Bellelay sous un autre jour que celui de son Abbatiale et de son célèbre fromage. Le projet a consisté à raccourcir l’ancien parcours qui comptait huit kilomètres et à le placer sous un thème unique, celui de la libellule. Toutes les caractéristiques de cet insecte protégé et typique des milieux humides sont présentées grâce à douze postes mis en place le long du sentier. Le parcours est construit selon le modèle du détective naturaliste avec des activités à réaliser. Il vise ainsi un public familial avec des indications en français et en allemand.

Le sentier nature entre dans le cadre des projets lancés depuis quelques années pour faire de Bellelay une destination touristique à part entière. Il a été financé par la commune de Saicourt et Jura bernois Tourisme avec également le soutien du Conseil du Jura bernois et de diverses fondations. Les activités touristiques vont continuer à se développer à Bellelay avec la réouverture prochaine de l’Hôtel de l’Ours. /comm-fco