Changement au sein de la Société des peintres et sculpteurs jurassiens

La société des peintres et sculpteurs jurassiens a tenu ses assises dernièrement à Delémont. L’association qui compte 40 membres actifs issus du Jura, Jura bernois et Bienne a notamment renouvelé son comité. Elle a élu en tant que président Mathieu Chaignat de Tramelan et comme secrétaire Dominique Letté de Delémont.



La Biennale sur les rails

L’assemblée a aussi validé la prochaine Biennale qui se tiendra à la Cave de Soyhières du 26 octobre au 17 novembre 2019. Vingt-cinq membres de la société sont déjà inscrits, ce qui est considéré comme une très belle participation par les organisateurs, dans un communiqué publié lundi. Comme à chaque Biennale, un invité sera mis à l’honneur. Le choix s’est porté sur l’artiste Jacques Minala. /comm-anl