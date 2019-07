Le canton de Berne et l’Association des graviers et du béton main dans la main

Le canton de Berne et l’Association des graviers et du béton créent un groupe d’accompagnement. En plus d’assurer l’échange d’informations et la coordination, celui-ci pourra émettre des recommandations, selon un communiqué commun paru lundi. Les parties manifestent ainsi leur volonté de travailler ensemble pour relever les défis. Le secteur de l’extraction de matériaux, des décharges et des transports a souvent fait parler de lui ces dernières années. Parmi les reproches avancés, il est question d’infraction à la législation des cartels par des entreprises du gravier et d’insuffisances dans le secteur des décharges. /comm-anl