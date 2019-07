AGGLOlac se redimensionne

Le projet AGGLOlac sera moins ambitieux que prévu. Le canton de Berne a donné son feu vert au nouveau quartier qui doit voir le jour au bord du lac de Bienne sur le territoire de Nidau. La réglementation fondamentale en matière de construction sera ainsi mise à l’enquête après les vacances. Cela constitue une nouvelle étape en vue de la votation populaire en mai 2020.





Moins haut et moins de logements

Le projet initial a toutefois subi plusieurs ajustements. La maison-tour qui devait atteindre 70 mètres de hauteur ne fera finalement plus que 48 mètres. L’emplacement et la hauteur de certains bâtiments ont aussi été légèrement modifiés. Selon les responsables du projet, cette nouvelle planification prend davantage en considération la vue du château et le quartier résidentiel limitrophe, afin que les futures constructions s’intègrent au mieux dans le cadre environnant.





La rentabilité à l’étude

Ces changements réduiront la densité d’affectation du quartier, et donc le nombre de logements. C’est pourquoi les villes de Bienne et Nidau, et la société Mobimo travaillent actuellement sur des solutions visant à garantir la rentabilité du projet, en tenant compte de ces ajustements.

Les objectifs du projet restent les mêmes, à savoir l’expansion urbaine vers le lac et la revalorisation des rives. /mdu