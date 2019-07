Le chantier a commencé entre Sonceboz et La Chaux-de-Fonds

Une carte des travaux (source: CFF)

Le chantier comprend le renouvellement de voies sur 6,5 kilomètres entre St-Imier et Renan, le renouvellement d’aiguillages à la gare de La Chaux-de-Fonds, le renouvellement de la ligne de contact sur 4,5 kilomètres entre Renan et Le Creux ou encore le renouvellement de 40 fondations de ligne de contact à la gare de St-Imier. Plusieurs passages à niveau vont également être rénovés entre la cité imérienne et Renan et entre Courtelary et Cortébert. Pour le reste du tronçon, il s’agit principalement de travaux d’entretien.

À noter que les travaux se tiennent en ce moment car les affluences sont moins fortes durant les vacances scolaires. Six semaines de travaux permettent d’éviter environ six mois de travaux de nuit ont indiqué mardi les CFF. /seb