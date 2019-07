Trois lignes de bus attribuées à Aare Seeland mobil

Le canton Berne et l’Office fédéral des transports ont tranché. Ils ont jeté leur dévolu sur la société Aare Seeland mobil. A la suite d’un appel d’offre, elle a été choisie pour exploiter trois lignes de bus : Bienne-Lyss (ligne 74), Bienne-Orpond (ligne 75) et Brügg-Champs-de-Boujean (ligne 12). Car Postal exploite aujourd’hui la ligne 74, alors que les Transports publics biennois assurent les deux autres liaisons.

Selon un communiqué publié mardi, la mise au concours permettra d’enrichir l’offre sans coûts supplémentaires pour la Confédération, le canton et les communes. Les bus de la ligne 74 circuleront à l’avenir trois fois par heure entre Bienne et Studen. La cadence entre Bienne et Aegerten passera au quart d’heure, si l’on prend en compte la ligne 75.

L’Office fédéral des transports ouvre désormais la procédure de concession, qui se conclura probablement à l’automne 2019 par une décision définitive susceptible de recours. La décision n’est donc pas encore entrée en force. /comm-anl