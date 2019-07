Un radar commet une bourde

Un radar pas vraiment sympa. Au mois de mai, un auditeur de RFJ a reçu une mauvaise nouvelle : un courrier de la police pour lui annoncer qu’il s’était fait pincer à 93 km/h au lieu de 50 aux Breuleux. Un mois plus tard, l’automobiliste reçoit un second courrier de la police cantonale. L’auditeur apprend que l’amende d’ordre est annulée par le Ministère public. Il s’est avéré que le radar automatique s’est trompé. Dans la lettre, les forces de l’ordre indiquent qu’il s’agit d’un retour d’onde. En cause : un panneau de passage pour piétons qui se trouvait à proximité. Lorsqu’un véhicule utilitaire passait dans la zone contrôlée, le radar n’analysait pas correctement l’onde réfléchie par les deux surfaces métalliques : le panneau et l’arrière de la fourgonnette. Ainsi neuf véhicules ont été flashés à tort, sur les 8'000 qui ont été contrôlés. C’est à la suite d’une contestation de l’un des automobilistes que la police a étudié les vidéos prises sur les lieux. Le lieutenant Pierre-Alain Michel précise que ce genre d’erreurs ne se produit que très rarement. Depuis l’acquisition de ce radar, c’est la deuxième fois qu’il commet une bourde. /ncp