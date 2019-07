Rues fermées à St-Imier

Le trafic sera perturbé à St-Imier. La mise en service du Puits des Sauges et du réservoir des Philosophes en septembre nécessite des adaptations du réseau de distribution d’eau. L’accès à la rue de la Clef par l’ouest sera fermé dès le 5 août et durant trois semaines.

En raison de travaux sur la chaussée, la circulation sera aussi interdite sur une partie de la rue de la Citadelle, entre les rues Baptiste-Savoye et Pierre-Jolissaint. Les travaux démarrent lundi à 8h et devraient durer environ deux semaines. L’accès à l’Hôpital et à Mont-Soleil devra se faire par la rue du Tilleul. /comm-mdu