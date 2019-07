Incendie conséquent à Delémont

Un bâtiment en forme de L situé en pleine ville de Delémont s'est embrasé peu après 21h ce jeudi soir. L'incendie s'est déclaré dans l'édifice de l'ancienne menuiserie Wittemer qui comprend notamment le magasin « Big Bazard » et un appartement. Le bâtiment en bois se trouve en face du magasin Manor à la rue Pré-Guillaume qui est perpendiculaire à l'avenue de la Gare. Un panache de fumée conséquent s'est dégagé du brasier.

Une personne se trouvait à l'intérieur de l'édifice. Elle a pu sortir par ses propres moyens mais n'a pas été blessée. Elle a toutefois été prise en charge par le service ambulancier car elle se trouvait en état de choc. Le sinistre n'a fait qu'un seul blessé léger, un pompier qui a été touché à une cheville à la suite d'une chute. Entre 80 et 90 soldats du feu ont été dépêchés sur place en provenance du CRISD, le Centre de renfort d'incendie et de secours de Delémont, du SIS 6-12 et du SIS Haut-Plateau. Pas moins de 17 véhicules ont été envoyés sur les lieux, de même que la police et le service ambulancier.

Le feu a été maîtrisé et ne s'est pas propagé à d'autres immeubles mais le bâtiment a été détruit aux trois quarts. Les pompiers n'ont pas dû évacuer les édifices avoisinnants mais l'Hôtel Ibis - qui se trouve à proximité - a fait sortir ses clients, selon les pompiers, par mesure de précaution.

Le commandant du CRISD, Didier Gisiger donne davantage de détails sur l'incendie: