Mise en place impressionnante à Moutier

La Collégiale de Moutier a vécu une journée mouvementée jeudi. Douze nouveaux tuyaux en bois de sapin ont été ajoutés aux orgues existants. Le plus grand d'entre eux mesure environ six mètres pour un diamètre de 60 centimètres et pèse près de 280 kilos. Selon Louis Widmer, responsable du chantier, ces tuyaux peuvent être comparés à « une contrebasse dans un orchestre ». Des travaux de cette ampleur sont rares en Suisse, selon ce spécialiste. Cette opération est la dernière du processus de rénovation et d’agrandissement des instruments de l’enceinte prévôtoise. A noter que les nouveaux tuyaux seront opérationnels dès la semaine prochaine.

Le coût total des travaux à la Collégiale de Moutier se monte à environ 500'000 francs, dont environ 30'000 pour les 12 nouveaux tuyaux. /tri