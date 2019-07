Joli succès pour le Pod’Ring

Les dernières notes de musique ont résonné samedi soir en vieille ville de Bienne. Le Festival Pod’ring s’est terminé après cinq jours de fête. Le comité d'organisation se dit heureux et satisfait de cette 42e édition. La météo agréable et sans averses a notamment contribué à attirer un large public. Cette semaine culturelle a réuni 13'000 personnes. Plus de 40 spectacles et 140 artistes étaient à l’affiche. De quoi inscrire très probablement cette cuvée dans les chiffres noirs. Un bénéfice qui pourrait couvrir le déficit de l’année passée. Les chiffres définitifs seront tirés après le décompte final. En 2020 le Pod’Ring aura lieu du 7 au 11 juillet. /anl