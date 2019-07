Les jeux d’époque étaient à l’honneur à St-Ursanne

Des visiteurs de tout âge ont pu jouer ce weekend lors des Médiévales de St-Ursanne. La 12e édition de la manifestation avait pour thème « Les Jeux au Moyen-Âge ». Une centaine de jeux d’époque, pour la plupart en bois, étaient exposés dans l’enceinte du cloître. Les visiteurs ont dû faire preuve d’agilité, de précision et même parfois de force pour venir à bout des différents jeux proposés (jeu de la roue, table à élastique, labyrinthes, rondeau, divers billards ou encore tir à la corde, à l’arbalète, à la catapulte, etc.). Gormelisch, pseudonyme de l’un des animateurs présents ce weekend au cloître à St-Ursanne, explique que « le jeu est un élément rassembleur de la société, des familles. Il met en commun les populations. Il est un élément indissociable d’une bonne vie en société ». L’édition 2019 des Médiévales a ainsi rassemblé et uni les quelques 50'000 visiteurs. /ech