Des traces de diesel sur près de 2 km : une fuite d’hydrocarbures a provoqué l’engagement des pompiers lundi matin à Crémines. Contactée, la police cantonale bernoise nous a confirmé que les sapeurs-pompiers du Cornet et de Moutier sont intervenus pour nettoyer la chaussée rendue glissante par le carburant. L’opération a duré environ deux heures et s'est déroulée entre Crémines et Gänsbrunnen (SO). Aucune pollution n’a été constatée. /ast