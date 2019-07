Des milliers de postes de télé allumés, des milliers d’yeux rivés tantôt sur l’écran, tantôt vers le ciel. Le 20 juillet 1969, l’Homme posait pour la première fois un pied sur la Lune, et les images étaient retransmises dans les médias.

La plus célèbre d’entre elles : une photo mythique de Buzz Aldrin et du drapeau américain planté sur la Lune. Caroline Toussaint vous propose de revivre ce 20 juillet 1969 et de revenir sur la polémique qu’a entrainé cette fameuse photo :