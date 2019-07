Des échecs en mode triathlon

Le Festival international d’échecs de Bienne innove pour sa 52e édition. Le coup d’envoi de l’événement sera donné ce samedi et il se tiendra jusqu’au 31 juillet au Palais des Congrès. Le point fort sera comme chaque année le tournoi des Grands Maîtres, qui réunit cette année huit participants venus de Suisse, des États-Unis, du Pérou ou encore d’Ouzbékistan. Les organisateurs ont revu la formule et proposent un triathlon qui permettra de multiplier les rencontres et de relever l’enjeu. Paul Kohler, secrétaire général et directeur des tournois, explique que le dynamisme viendra des variations de rythme :