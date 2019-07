La tournée des superlatifs pour Silver Dust

Pas moins de 50 concerts en 53 jours dans 26 pays : Silver Dust se prépare à une tournée géante à travers toute l’Europe. Le périple du groupe de rock jurassien démarrera le 24 octobre pour s’achever le 15 décembre. Les dates ont été annoncées ce mercredi. Silver Dust va ainsi écumer le continent pour la quatrième fois en quatre ans. La nouvelle tournée prend toutefois une ampleur considérable avec des passages pour la première fois en Scandinavie, en Turquie et en Grèce. Après s’être produit avec les Finlandais de Lordi l’an dernier, Silver Dust partagera l’affiche cette année avec deux ténors du heavy metal : les Grecs de Rotting Christ et les Portugais de Moonspell.

La tournée s’annonce comme la plus longue et la plus vaste réalisée par un groupe jurassien. Le périple permettra à Silver Dust de toucher un public plus vaste avec son album-concept « House 21 » sorti en 2018. Il se déroulera avant l’enregistrement du quatrième album du groupe. Silver Dust entera en studio au début de l’année prochaine et la sortie du disque devrait intervenir en septembre ou octobre 2020. Dans l’intervalle, le groupe va donc sillonner toute l’Europe, aux côtés de Moonspell et de Rotting Christ. Le chanteur et guitariste de Silver Dust, Kiki Crétin alias Lord Campbell, explique comment il entrevoit cette nouvelle tournée :