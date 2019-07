Apollo 11 : « Je me suis réveillé au milieu de la nuit pour voir les hommes sur la Lune » (6/8)

C’était il y a 50 ans, le 21 juillet 1969. L’Homme posait pour la première fois un pied sur la lune. Un exploit réalisé par les Américains, qui a été suivi avec attention dans le monde entier. Il était 2 h 56 du matin en Suisse, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont foulé le sol lunaire. Certains ont fait une nuit blanche pour vivre ce moment à la télévision ; d’autres ont préféré attendre le lendemain pour découvrir que l’Homme avait réussi son pari et en découvrait un peu plus sur l’univers qui nous entoure. Nous sommes allés dans une maison de retraite, rencontrer deux personnes qui se souviennent de cette nuit de juillet 1969.