Pluie Noire : jouer trois jours dans un monde dévasté

Ils étaient plus de 200 fans de jeu de rôle à se retrouver au Creux-des-Biches vendredi, samedi et dimanche. Dans l'univers post-apocalyptique de Pluie Noire, situé aux environs de l’an 2300, les personnages ont évolué, réalisé des quêtes, se sont battus, ont eu des enfants, sont morts, et ont parfois ressuscité. Pendant trois jours, le camping Jura Bivouac a accueilli ce jeu de rôle grandeur nature imaginé par la Société des Transports des Imaginaires Collectifs (STIM).

Caroline Toussaint a pu passer les barrages samedi et a débarqué dans le village fictif, accompagné d’un des organisateurs du jeu, Jérémy Berret.