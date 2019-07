L’année 1969 en musique : Led Zeppelin I (1/5)

L'année 1969, a été faste pour la musique et notamment pour le rock. Dans le cadre d’une série d’été, la rédaction vous propose d’évoquer quelques-uns des grands événements musicaux survenus il y a 50 ans. Le 12 janvier 1969 sortait le premier album du groupe de rock britannique Led Zeppellin. Le disque intitulé Led Zeppelin comporte neuf titres et dure près de 45 minutes. Il annonce l’émergence du hard rock mais marque aussi un retour aux sources, celles de l’énergie à l’état brut. Le disque mêle morceaux de blues et de rock furieux, agrémentés de parties acoustiques et d’expérimentations psychédéliques. François Comte nous fait découvrir cet album :