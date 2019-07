L’année 1969 en musique : Tommy (2/5)

Un deuxième volet qui mêle rock et opéra pour notre série d’été consacrée à l’année 69 en musique. Le rock entrait dans une nouvelle dimension il y a 50 ans. Le 23 mai 1969 sortait le double album Tommy du groupe britannique « The Who ». Le disque est considéré comme le premier opéra-rock et présente un récit de manière linéaire, du premier au dernier titre, sur environ 74 minutes. Le chef-d’œuvre des Who nous est raconté par François Comte :