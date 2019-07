Une brochure pour améliorer la survie des poissons

La perspective d’une nouvelle semaine de fortes chaleurs n’a rien de réjouissant pour les cours d’eau. La Fédération suisse de Pêche (FSP) met en ligne une brochure intitulée « Concept d’action canicule et pêche ». Elle décrit les mesures les plus importantes à mettre en œuvre pour protéger les poissons.

En réaction aux crises de 2003 et 2018, ce concept d’urgence a pour but d’améliorer les chances de survie des poissons, notamment des truites et des ombres, particulièrement vulnérables à la chaleur. Il s’agit d’abord de se préparer aux canicules, en déterminant les risques en fonction des cours d’eau et en repérant les zones d’eau froide. En termes d’action, la FSP préconise de créer de nouvelles zones d’eau froide en approfondissant par endroit les rivières. Elle évoque aussi les aérateurs électriques, qui permettent d’oxygéner l’eau très localement, et l’ombrage artificiel des cours d’eau, par exemple avec des toiles d’ombrage de la culture maraîchère.

Si les chances de survie s’amenuisent pour les poissons, il faut alors les déplacer ; mais les pêches de secours stressent les animaux, et devraient se faire tant que possible de nuit et sans recours à l’électricité, indique la FSP. Elle relève encore la nécessité d’organiser la collecte et l’élimination des poissons morts.



Et dans le Jura bernois la situation des cours d’eau est pour l’instant stable. Le débit est toujours assuré. Selon la surveillance de la pêche du canton de Berne, aucune annonce n’a été reçue non plus concernant des poissons morts. /lad-jrg