Des stations pour voitures électriques aux centres d’examens

Recharger son véhicule en attendant sa nouvelle carte grise, c’est possible dans le canton de Berne. L’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) et l’Office des immeubles et des constructions lancent une initiative commune en ce sens. Ils ont décidé d’équiper les quatre centres d’expertises et d’examens (Orpond, Berne, Thoune et Bützberg) de stations de recharge. Dans leur communiqué, les deux administrations précisent que ces bornes de recharge « profiteront à la clientèle, tout comme aux moniteurs, aux commerçants avoisinants, au personnel et à la population ».

Le réseau est mis en place par la société swisscharge.ch. La puissance de 22kw/h correspond à une charge normale en courant alternatif. Deux connexions fonctionnent en parallèle dans chaque station. Le kilowattheure coûte 45 centimes, le stationnement un franc de l’heure.

Actuellement, il n’est pas prévu d’étendre cette offre à des agences de l’OCRN, comme à Tavannes par exemple. /comm-amo