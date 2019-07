Le Lakelive prêt à démarrer

J-1 avant le retour du Lakelive Festival. La 2eédition commence vendredi sur le site de l'ExpoParc à Nidau et à la Plage de Bienne. Les portes ouvriront à 9h. Les organisateurs de la manifestation qui mêle musique, sport et culture attendent 80'000 personnes durant les neuf jours. Parmi les changements annoncés, l’accès aux zones culturelles et sportives, ne sera plus gratuit, mais coûtera 5 francs par jour ou 20 francs pour tout la durée de l'événement. Les organisateurs ont rencontré la presse jeudi après-midi sur le site du festival, en plein montage. Il se veut cette année plus compact, comme l’explique ci-dessous Lukas Hohl :