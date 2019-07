Match nul dans le duel suisse

Pas de vainqueur dans le duel helvétique au tournoi des Grands Maîtres du Festival international d’échecs de Bienne. Le champion national 2018 Sebastian Bogner et le vice-champion suisse 2018 et 2019 Nico Georgiadis ont fini la partie sur un nul mercredi après la troisième ronde.

La grande surprise du jour est venue du jeune Ouzbek Nodirbek Abdusattorov, 14 ans, qui a battu le n°1 du tournoi, l'Américain Sam Shankland.

Leader avant cette journée, le Hongrois Peter Lenko a lui été défait par son dauphin, l’Indien Santosh Vidit. Ce dernier lui ravit la tête au classement.



Enfin, dans la partie entre Parham Maghsoodloo et le Péruvien Jorge Cori, l'Iranien créait le spectacle en sacrifiant sa dame pour une tour, un cavalier et un pion. Mais l'initiative était insuffisante face aux pièces lourdes adverses, et le champion du monde U20 2018 s'avouait vaincu au 42e coup.

Au classement général intermédiaire, c’est désormais Santosh Vidit qui mène (15 points) devant Peter Lako (14) et Sam Shankland (13). Les deux Suisses ferment la marche avec 8 points pour Nico Georgiadis et sept pour Sebastian Bogner. /comm-amo