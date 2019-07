Accident mortel dans l’Aar

Des passants ont sorti un homme sans vie de l'Aar jeudi soir. Il s'agit d'un Égyptien de 33 ans, domicilié dans le canton de Berne. Aux alentours de 19h10, la Police cantonale bernoise a été informée qu'une personne, vraisemblablement en situation d'urgence, était entraînée dans l'Aar à la hauteur de la passerelle Schönau à Berne. A l'arrivée des forces d'engagement sur les lieux, les personnes présentes portaient déjà secours à la victime, à la hauteur de Schwellenmätteli. Les services de secours, dont le médecin urgentiste et une équipe d'ambulanciers, ont immédiatement continué les mesures d'urgence, mais l'homme est malgré tout décédé sur les lieux.

Selon les éléments actuels de l'enquête, la police privilégie la piste de l’accident. D'autres clarifications sont en cours concernant les circonstances exactes de l'accident et la cause du décès. /comm-anl