Internés par l’État sans avoir commis un délit

Toutes les publications de la CIE sont disponibles aux éditions neuchâteloises Alphil, et accessibles gratuitement, sous forme de livre électronique, sur le site internet de la commission. La série comprend un livre de portraits, un volume consacré à la diffusion du travail de la CIE, six volumes de recherche et un volume consacré aux sources. Un rapport final destiné au Conseil fédéral sera publié en septembre 2019.

Notez également qu'un cycle de conférences historiques est organisé sur le sujet au CIP, à Tramelan. La prochaine aura lieu le 25 septembre et sera animée par Pascal Flotron, ancien procureur des mineurs et ancien président de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Jura bernois. /gwe-jrg-ats