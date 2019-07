Le Cirque Chnopf a posé ses bagages dans la région

Le Cirque Chnopf a pris ses quartiers dans la région. La troupe venue de Suisse alémanique a joué à Souboz du 12 au 14 juillet avant de faire escale à St-Ursanne depuis mercredi. Elle se produira encore ce vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi au centre de la cité médiévale.

Le Cirque Chnopf, qui a la particularité de jouer en plein air et non pas sous un chapiteau, se rendra ensuite à Lajoux du 31 juillet au 4 août. Il présente cette année son nouveau spectacle, placé sous le thème « Optimum » et regroupant une dizaine d’artistes. /comm-fco-mmi