Mise au vert pour les Grands Maîtres

Les Grands Maîtres prennent une bouffée d’oxygène. A l’occasion du jour de repos du tournoi d’échecs de Bienne, les cadors de ce sport mental se sont retrouvés à la Montagne de Boujean avec les organisateurs de l’événement seelandais. C’était l’occasion de parler d’autres choses que de roi, de reine et de tour et de recharger les batteries pour la suite de l’échéance biennoise. Parmi les Grands Maîtres présents figuraient les deux Suisses Nico Georgiadis et Sebastian Bogner. Il y avait également la légende vivante de ce sport mental, le Hongrois Peter Leko, et le grand espoir ouzbek de 14 ans Nodirbek Abdusattorov. Pour certains, ils étaient accompagnés de leurs proches. /mle