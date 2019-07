Un duo en tête du tournoi des Grands Maîtres

Ils se partagent désormais la place de leader à deux. L’Américain Sam Shankland et l’Indien Santosh Vidit sont pour l’heure premiers ex-aequo dans le tournoi des Grands Maîtres du Festival international d’échecs de Bienne. Le premier s’est aisément défait de l’Iranien Parham Maghsoodloo jeudi, alors que le second a failli se faire surprendre par le Suisse Nico Georgiadis. Mais au final, le vice-champion national 2018 et 2019 n’aura pas pu le faire tomber, se contentant alors de partager l’enjeu.

Autre Suisse engagé, Sebastian Bogner a lui aussi terminé sa partie sur un nul face au Péruvien Jorge Cori.

Enfin, dans la dernière rencontre, le Hongrois Peter Leko et l’Ouzbek Nodirbek Abdusattorov ont aussi dû se contenter d'un résultat nul.



Au classement donc, Sam Shankland et Santosh Vidit mènent avec 16 points chacun. Ils sont suivis par Peter Leko (15). Nico Georgiadis (8) et Sebastian Bogner (7) ferment la marche.