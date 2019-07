Gros orages sur la région

Une soirée apocalyptique vendredi soir dans le Jura bernois et à Bienne. Un violent orage s’est déclenché avec par endroits de la grêle. La police cantonale bernoise a reçu en tout 70 appels entre 17h et 23h30 sur tout le canton dont une vingtaine pour le Jura bernois et le Seeland. Des arbres et des pierres sont tombés sur la route, des caves ont été inondées et un bateau s’est détaché sur le lac de Bienne. Le Lakelive Festival à Bienne et Nidau a par ailleurs dû être momentanément évacué. Selon la police cantonale bernoise, aucune personne blessée n’est à déplorer.

De son côté, l’Office des ponts et chaussées du Jura bernois indique être intervenu pour des branches sur la route dans les Gorges du Pichoux, à Sonceboz et sur le tronçon entre La Neuveville et Prêles.

Dans le canton du Jura par contre, la situation était bien plus calme. La police jurassienne indique un seul incident avec un arbre tombé sur la chaussée près de Courgenay. /jrg