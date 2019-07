La formation quand on est migrant (1/5) : Zinat

Entamer une formation dans un pays qu’on ne connaît pas, la tâche n’est pas aisée. Les jeunes qui arrivent en Suisse en tant que mineurs non accompagnés connaissent souvent des difficultés à s’intégrer… en plus d’avoir vécu un périple souvent long et dangereux. Et pourtant, de nombreux jeunes migrants de la région trouvent leur voie. C’est le cas de Zinat, qui vit dans une famille d’accueil à Saignelégier. Le jeune homme de 18 ans vient d’achever un préaprentissage de menuisier et entamera son apprentissage en août. Il explique qu’il lui a été difficile de se créer un cercle social, et que la maîtrise du français a été déterminante :