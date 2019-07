Un rêve se réalise pour Phanee de Pool

Phanee de Pool a quitté Paléo des étoiles plein les yeux. La chanteuse de Bévilard s’est produite dimanche lors du dernier jour du festival nyonnais devant un parterre bien rempli. Elle a su séduire le public grâce à son slap mélodieux et à son énergie contagieuse. C’est la première fois que Phanee de Pool donne un concert à Paléo et sa plus grande scène jusqu’à présent. Au lendemain de sa représentation, Phanee de Pool avoue avoir encore du mal à réaliser :