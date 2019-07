Le Jura bernois prêt pour le 1er août

Les artificiers affûtent leur équipement. Le Jura bernois se prépare à célébrer la fête nationale. Des feux d’artifice pourront être admirés dans de nombreuses communes, et le public pourra profiter de diverses animations.







Mercredi 31 juillet

Cette année St-Imier innove pour la fête nationale. L’événement s’inscrira pour la première fois dans le cadre de la tournée estivale de la Plage des Six Pompes. La population est invitée à assister au spectacle Kalabazi mercredi soir sur la place du Marché. Discours politique et feux d’artifice suivront. À Bienne, c’est au bord du lac que se déroulera la fête. Une démonstration de voltige aérienne freestyle est au programme et les feux seront tirés vers 22h30. Toujours dans la cité seelandaise, une fête officielle est aussi organisée au Parc municipal. Thomas Hirschhorn, l’artiste et auteur de la Robert Walser-Sculpture, s’exprimera à cette occasion.





Jeudi 1er août

À Tramelan, un lâcher de ballons et un cortège aux flambeaux pour les enfants précéderont les feux d’artifice. À La Neuveville, musique et danse animeront le Vieux port. Moutier et Valbirse organisent leur fête à la piscine. Le bassin prévôtois accueillera une démonstration de jet-ski acrobatique, tandis qu’un spectacle des fanfares sera proposé à Bévilard avant les feux d’artifice. Les gourmands ne sont pas non plus oubliés. De nombreux brunchs sont organisés jeudi matin dans toute la région.





Voie libre pour les feux

À noter encore que le canton de Berne a fait savoir lundi que le risque d’incendie est passé à « limité » après les précipitations du week-end. Aucune mesure particulière n’a donc été prise en vue des feux d’artifice du 1er août. /mdu