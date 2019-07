La formation quand on est migrant (3/5) : Tsegay

Migration et formation : deux parcours difficiles à associer, et pourtant des jeunes y arrivent dans le Jura. Toute la semaine, nous rencontrons des jeunes qui sont arrivés en Suisse en tant que mineurs non accompagnés, et qui apprennent aujourd’hui un métier. Tsegay en fait partie. A 19 ans, il s’apprête à commencer un apprentissage d’électricien à Courroux, après un préapprentissage réussi. Il se réjouit de commencer cette nouvelle formation, malgré les défis qu’elle implique :