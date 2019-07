Pas de vacances pour le garage partenaire du TCS

Le TCS attend plus de 150'000 appels durant la période estivale. L’organisation active notamment dans le dépannage de véhicules évoque ce chiffre dans un communiqué transmis récemment. Au niveau régional, le seul garage partenaire « VIP » du TCS est celui du Val Terbi à Vicques – tous ses véhicules sont équipés du logo du Touring Club. Cette période est très importante pour le responsable du garage, Thierry Jeangrand. À cette saison, le nombre de dépannages est 30% plus élevé que durant le reste de l’année. Pour lui, il s’agit de « rattraper le retard que nous avons eu en début d’année », une période traditionnellement plus creuse.

Les principales pannes recensées en été sont des crevaisons ou des problèmes de batterie. /lge