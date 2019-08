Le sol, une ressource vitale

On marche tous les jours dessus, on l’exploite de plusieurs façons, mais connaît-on vraiment notre sol ? L’association MissTerre est présente ce week-end à Jurassica Museum à Porrentruy. Cinq conseillères en environnement ont créé un stand dans le cadre de leur travail de diplôme. Le but est de sensibiliser le public aux thématiques environnementales, en particulier le sol. Cette ressource vitale est mise sous pression puisque moins de 16% de la planète est disponible pour nourrir l’ensemble de la population. A travers les propos des petits personnages, le visiteur découvre les fonctions du sol et les astuces qui peuvent être appliquées au quotidien pour le préserver.

Le stand de MissTerre accueille les visiteurs encore dimanche de 14h à 17h dans le parc de Jurassica Museum à Porrentruy. /ncp