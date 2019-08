C'est parti pour sept jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Le plus grand festival dédié aux arts de rue en Suisse débute ce dimanche après-midi à La Chaux-de-Fonds. Pour sa 26e édition, la Plage des Six Pompes propose pas moins de 200 représentations rétribuées aux chapeaux. Au programme: des spectacles de théâtre, de cirque et de danse mais aussi des concerts et des animations pour le jeune public. Et une volonté cette année : rapprocher artistes et spectateurs. Notre entretien avec Manu Moser, programmateur et directeur artistique de la manifestation: