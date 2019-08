Le Lakelive Festival prend ses marques

Environ 80'000 personnes se sont rendues au Lakelive Festival. La deuxième édition s’est tenue à la plage de Bienne et à l’ExpoParc de Nidau. Alliant musique, sport et culture, la manifestation, qui s’est terminée samedi soir après neuf jours de festivité, a répondu aux attentes des organisateurs. Seul bémol : la tempête qui a touché le site à l’occasion de l’ouverture du Lakelive et qui a poussé à évacuer les lieux.

Lukas Hohl, co-organisateur, indique qu’une troisième édition est d'ores et déjà programmée même s’il est encore trop tôt pour en dévoiler les contours. /ncp