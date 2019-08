Un Biennois 15e à la Coupe du monde des sans-abri

Une 15e place finale pour Jamal Abdulsalam et l’équipe de suisse de football de rue lors de la Coupe du monde des sans-abri. L’événement s’est déroulé du 27 juillet au 3 août à Cardiff, au Pays-de-Galle, avec 44 équipes masculines et 16 féminines. Mais le résultat de cette 17e édition est au final un prétexte. « J’ai pu rencontrer beaucoup de monde, parler avec les gens même si des fois c’était avec des signes à cause de problèmes de langue, mais le plus sympa ça a été de pouvoir lier autant de contacts », explique Jamal Abdulsalam rentré de son périple dimanche soir.

Le Syrien de 35 ans qui effectue un apprentissage de conducteur de camions gardera notamment comme souvenir fort le match contre le Brésil : « nous avons joué au basket en échauffement avec eux avant de commencer la partie », indique-il. Au final, c’est le Mexique qui remportera la compétition lors du match ultime 5-1 contre le Chili.





Le sport pour inclure

Le concept de cette autre Coupe du monde de football se veut inclusif et social. « Grâce à leur implication dans le football, les participants construisent des relations, ils deviennent des coéquipiers qui apprennent à faire confiance et à partager », indique l’organisation sur son site internet.

Les joueurs qui participent à la compétition sont touchés par la pauvreté, socialement défavorisés, sans domicile fixe, ou carrément sans abri.

Au niveau suisse, c’est l’association Surprise qui gère le championnat de football de rue. La « Surprise Ligue » comprend 160 joueurs répartis en 18 équipes. Chaque année, huit joueurs sont choisis au sein des différents clubs pour représenter la Suisse. La participation est limitée à une seule sélection pour un événement majeur.

La prochaine Coupe du monde des sans-abri se jouera en 2020 à Tampere en Finlande. /jrg