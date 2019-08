Bienne : guildes de quartier - Vieille Ville (2/4)

Cap sur la vieille ville de Bienne en ce mardi. Sa création a eu lieu entre 1220 et 1230 par le prince évêque de Bâle. Ce quartier emblématique a changé de visage au fil des ans. Il a notamment jouit d’une mauvaise réputation, Mais depuis quelques années, la tendance s’est inversée. La Vieille Ville renaît pour le plus grand bonheur des habitants et des commerçants. Nous y avons rencontré la présidente de la Guilde de la Vieille Ville. Elle est la première femme à occuper ce poste. Vanessa Wyssbrod nous a donné rendez-vous à la rue Haute, sous le marronnier :