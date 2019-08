À Nidau, « Bouffon » joue avec le pouvoir et la désobéissance

C’est une histoire d’amour et de trahison. La première de « Bouffon », dernière pièce de théâtre de l’Association PlateauLac, a eu lieu mardi soir dans le parc du château de Nidau. Le décor est de circonstance pour cette création qui se présente comme une fresque médiévale. Sauf que ce cadre moyenâgeux, avec roi, poète, princesse et bien sûr…bouffon est surtout un prétexte pour nous parler de thèmes actuels, comme la désobéissance, le pouvoir et la domination.