Une épicerie « autrement » à Tramelan

Une épicerie participative verra bientôt le jour à Tramelan. L’ouverture est prévue pour le 16 novembre. Le but est « d’encourager une consommation alternative et responsable ». Des produits locaux, respectueux du vivant et garantissant des prix justes pour les clients et les producteurs y seront proposés. Afin d’encadrer le projet, la coopérative « Autrement » a été fondée le 3 juin. Elle regroupe pour l’heure 33 personnes. En quoi ce magasin sera-il différent d’un autre ? Réponse avec la coprésidente de la coopérative « Autrement » Valérie Piccand :