Deux amis, une seule couronne

Un Taignon est le premier « Mister Marché-Concours ». La compétition s’est tenue mercredi soir à Saignelégier, dans le cadre de la Semaine du cheval. Romain Vuillaume a été couronné à sa grande surprise, et alors qu’il s’était lancé dans la course avec son ami, le Fribourgeois Pierre-Pascal Piccand. Les deux hommes ont réalisé l’une des épreuves ensemble, et Romain Vuillaume attribue sa victoire à l'originalité dont les deux acolytes ont fait preuve lors de celle-ci. Les deux hommes, avec les sept autres candidats, étaient évalués sur deux passages avec des chevaux en extérieur, puis sur des défilés dans la halle-cantine. Enfin, une surprise pour le public : les concurrents ont dû monter sur un taureau mécanique !



Les autres lauréats sont, dans l’ordre décroissant, le Tessinois Mattéo Cuccu, et les Jurassiens Alan Jeanbourquin et Arnaud Juillard. Un candidat a en revanche dû déclarer forfait à la dernière minute, pour cause de blessure. /nbe